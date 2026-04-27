IPL 2026: भुवनेश्वर कुमार की यॉर्कर पर बोल्ड हुआ डेब्यू करने वाला ये बल्लेबाज, देखें वीडियो  

भुवनेश्वर

भुवनेश्वर की दूसरी ही गेंद पर बोल्ड हुए परख

DC की ओर से परख और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने आए। अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर ने 18 वर्षीय इस युवा बल्लेबाज को मौका ही नहीं दिया। भुवनेश्वर ने बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के सामने लगभग 134 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से स्विंग होती हुई यॉर्कर की, जिसका बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं दिखा। परख 2 गेंदों में बिना खाता खोले आउट हुए। गेंद ने उनके मिडिल स्टंप को उखाड़ दिया।