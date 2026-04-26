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IPL 2026: अरशद की गेंद पर चोटिल होने के बाद गायकवाड़ ने जड़े छक्के, देखें वीडियो
रुतुराज गायकवाड़ ने शानदार पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: अरशद की गेंद पर चोटिल होने के बाद गायकवाड़ ने जड़े छक्के, देखें वीडियो

लेखन आदर्श कुमार
Apr 26, 2026
06:59 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 37वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने 74 रन की पारी खेली। उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 123.33 की रही। CSK को शुरुआती झटके लगे थे। 37 रन टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन में थे। CSK की पारी के 13वें ओवर में अरशद खान की गेंद पर गायकवाड़ चोटिल हो गए थे। उसके बाद ओवर में उन्होंने 2 छक्के जड़े।

ओवर

13वें ओवर में लगी थी चोट 

गायकवाड़ को 13वें ओवर की पहली गेंद उनके दाएं बाजू के ऊपरी हिस्से पर लगी। उन्होंने बल्ला फेंक दिया और झुककर बैठ गए। गायकवाड़ ने आगे बढ़कर जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से ज्यादा उछली और बल्ले से काफी दूर रह गई। फिजियो तुरंत मैदान पर पहुंचे और उनका इलाज किया। दर्द के बावजूद वह खेलने के लिए तैयार नजर आए। इसके बाद ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर छक्का जड़ दिया।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें पूरे घटना का वीडियो 

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