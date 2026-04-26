रुतुराज गायकवाड़ ने शानदार पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: अरशद की गेंद पर चोटिल होने के बाद गायकवाड़ ने जड़े छक्के, देखें वीडियो

लेखन आदर्श कुमार 06:59 pm Apr 26, 202606:59 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 37वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने 74 रन की पारी खेली। उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 123.33 की रही। CSK को शुरुआती झटके लगे थे। 37 रन टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन में थे। CSK की पारी के 13वें ओवर में अरशद खान की गेंद पर गायकवाड़ चोटिल हो गए थे। उसके बाद ओवर में उन्होंने 2 छक्के जड़े।