IPL 2026: रुतुराज गायकवाड़ ने MI के खिलाफ जड़ा चौथा अर्धशतक, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 44वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (67*) खेली। यह उनके IPL करियर का 22वां और MI के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 34 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत ही CSK की टीम शुरुआती झटके से उबकर जीत हासिल करने में सफल रही। उन्हें इस पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

बल्लेबाजी कैसी रही गायकवाड़ की पारी और साझेदारी? CSK को 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 13 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लग गया था। उसके बाद गायकवाड़ ने उर्विल पटेल (24) के साथ दूसरे विकेट के लिए 49 और कार्तिक शर्मा (54*) के साथ तीसरे विकेट के लिए नाबाद 98 रन की साझेदारी निभाते हुए टीम को जीत दिलाई। इस दौरान गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। वह 48 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों से 67 रन बनाकर नाबाद रहे।

करियर कैसा रहा है गायकवाड़ का IPL करियर? गायकवाड़ ने 2020 में CSK की ही तरफ से अपना IPL में डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 80 मैच खेले हैं, जिसकी 79 पारियों में उन्होंने 39.81 की औसत और 136.33 की स्ट्राइक रेट से 2,747 रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक के साथ 22 अर्धशतक भी शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 108* रन का रहा है। वह इस लीग में 253 चौके और 103 छक्के भी जड़ चुके हैं। इस दौरान वह 10 बार नॉटआउट भी रहे हैं।

Advertisement