IPL 2026: RR बनाम DC मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी जयपुर की पिच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 43वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स (RR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जाएगा। RR ने इस संस्करण अब तक 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं, 3 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। DC की टीम को 3 मैच में जीत और 5 मुकाबलों में हार मिली है। ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी सभी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड दोनों टीमों के बीच बराबरी का रहा है मुकाबला IPL में DC और RR के बीच कुल 30 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान DC को 15 मैच में जीत मिली है। RR ने भी 15 मैच अपने नाम किए हैं। IPL 2025 में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला हुआ था। ये मैच टाई रहा था। बाद में सुपर ओवर में DC को जीत मिली थी। IPL 2024 में दोनों के बीच 2 मैच हुए। एक मैच RR ने जीता और एक मैच में DC को जीत मिली थी।

DC इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है DC DC अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ सिर्फ 75 रन पर ऑलआउट हो गई थी। उसे 9 विकेट से हार मिली थी। ऐसे में टीम उस हार को भूलाकर अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क इस मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। संभावित एकादश: साहिल पराख, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), दुष्मंथा चमीरा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव और टी नटराजन।

Advertisement

RR इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है RR RR को अपने पिछले मैच में PBKS के खिलाफ 6 विकेट से जीत मिली थी। टीम के लिए एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल धमाकेदार शुरुआत देना चाहेंगे। वहीं, गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर से उम्मीदें होंगी। रियान पराग भी अपना खोया हुआ लय इस मैच में हासिल करना चाहेंगे। संभावित एकादश: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा और यश राज पुंजा।

Advertisement

जानकारी ये हो सकते हैं इम्पैक्ट सब्स प्लेयर RR: लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि सिंह, रवि बिश्नोई, शुभम दुबे और तुषार देशपांडे। DC: आकिब नबी डार, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, त्रिपुराना विजय और अभिषेक पोरेल।

पिच कैसा रहेगा पिच का मिजाज? सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच काली मिट्‌टी से बनी है, जो आमतौर पर बल्लेबाज और गेंदबाजों दोनों को मदद करती है। यहां मैचों में टीमों ने कई बड़े स्कोर बनाए हैं। मैच के शुरुआती ओवरों से तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है। चूंकि, मैदान की बाउंड्री बड़ी है, इसलिए बल्लेबाजों को रन बनाना चुनौतीपूर्ण होता है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बड़ा स्कोर लगाने के इरादे से उतरेगी।

जानकारी कैसा रहेगा जयपुर का मौसम? एक्यूवेदर के मुताबिक, 1 मई को जयपुर में अच्छी गर्मी होगी। दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। मैच की शुरुआत रात 7:30 बजे होगी। बारिश की कोई उम्मीद नहीं है।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें RR के लिए वैभव ने पिछले 10 मैचों में 227.36 की स्ट्राइक रेट से 457 रन बनाए हैं। यशस्वी के बल्ले से पिछले 10 मैचों में 342 रन निकले हैं। DC के लिए राहुल ने पिछले 10 मैच में 183.63 की स्ट्राइक रेट से 404 रन बनाए हैं। गेंदबाजों में आर्चर ने पिछले 9 मैच में 8.27 की इकॉनमी से 14 विकेट लिए हैं। DC से कुलदीप ने पिछले 9 मैचों में 9.58 की इकॉनमी से 10 विकेट चटकाए हैं।