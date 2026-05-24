IPL 2026: RR ने MI को हराकर प्लेऑफ में बनाई जगह, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 69वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 30 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ RR प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। दूसरी ओर, पंजाब किंग्स (PBKS) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया। MI ने हार के साथ इस सीजन का अंत किया। वह सिर्फ 4 मैच में जीत दर्ज कर पाई। सीजन के 8 मैच में उसने हार झेली।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
मैच में MI ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। RR के लिए सबसे ज्यादा 38 रन ध्रुव जुरेल ने बनाए। जोफ्रा आर्चर के बल्ले से 32 रन निकले। MI के लिए शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में MI को शुरुआती झटके जरूर लगे, लेकिन सूर्यकुमार यादव (60), विल जैक्स (33) और हार्दिक पांड्या (34) ने अच्छी पारियां खेलकर उनकी वापसी कराई। हालांकि, 20 ओवर में वो 175/9 का स्कोर ही बना पाए।
रिकॉर्ड
रोहित के नाम आया ये अनचाहा रिकॉर्ड
रोहित शर्मा मैच में खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। वह 4 गेंदों का सामना कर आउट हुए। इसी के साथ रोहित IPL के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 19 बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित ने ग्लेन मैक्सवेल की बराबरी की है। मैक्सवेल 141 मैच की 135 पारियों में 19 बार खाता खोले बिना आउट हुए थे। रोहित 281 मैच की 276 पारियों में 19 बार शून्य पर आउट हुए हैं।
MI
सूर्यकुमार MI के लिए 4,000 रन पूरे करने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने
सूर्यकुमार ने अपनी शानदार पारी के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह MI के लिए टी-20 क्रिकेट (IPL और चैंपियंस लीग) में 4,000 रन पूरे करने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने। रोहित इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने 245 मैच की 241 पारियों में 29.91 की औसत से 6,432 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 42 अर्धशतक निकले हैं। सूर्यकुमार ने 127 मैच की 125वीं पारी में MI के लिए 4,000 रन पूरे किए।
कमाल
जोफ्रा आर्चर ने कमाल का प्रदर्शन किया
आर्चर ने पहले बल्लेबाजी में 15 गेंदों का सामना किया और 32 रन बनाए। उनके बल्ले से एक चौका और 3 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 213.33 की रही। शुभम दुबे के साथ उन्होंने 13 गेंदों में 35 रन जोड़े। गेंदबाजी में भी आर्चर ने कमाल कर दिया। उन्होंने 4 ओवर में केवल 17 रन खर्च किए और 3 बल्लेबाजों को आउट किया। उनकी इकॉनमी रेट केवल 4.20 की रही। इस खिलाड़ी ने फील्डिंग में भी कमाल का प्रदर्शन किया।
अर्धशतक
सूर्यकुमार ने RR के खिलाफ जड़ा 5वां अर्धशतक
सूर्यकुमार ने 42 गेंदों का सामना किया और 60 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 3 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 142.86 की रही। यह उनके IPL करियर का 31वां और RR के खिलाफ 5वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 32 गेंदों में पूरा किया। वह अब तक 179 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 164 पारियों में 33.93 की औसत और 148.64 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,581 रन बना चुके हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें प्लेऑफ का शेड्यूल
🚨 IPL 2026 PLAYOFFS SCHEDULE 🚨 pic.twitter.com/TYOSt7fNNk— Johns. (@CricCrazyJohns) May 24, 2026