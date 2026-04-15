हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे हैं रोहित (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: PBKS के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 06:09 pm Apr 15, 202606:09 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) अब अपने अगले मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) से 16 अप्रैल को भिड़ेगी। इस मैच से पहले खबर है कि रोहित शर्मा वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे। वह पिछले मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझते हुए नजर आए थे और सम्भवतः इसी कारण से मैच नहीं खेल पाएंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।