रोहित शर्मा IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज बने

मैक्सवेल 141 मैच की 135 पारियों में 19 बार खाता खोले बिना आउट हुए थे। रोहित 281 मैच की 276 पारियों में 19 बार शून्य पर आउट हुए हैं। सूची में दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से सुनील नरेन और दिनेश कार्तिक हैं। ये दोनों खिलाड़ी 18-18 बार अपने IPL करियर में शून्य पर आउट हुए हैं। राशीद खान और पीयूष चावला तीसरे नंबर पर हैं। ये दोनों खिलाड़ी 16-16 बार खाता खोले बिना पवेलियन लौटे।

प्रदर्शन

IPL 2026 में ऐसा रहा रोहित का प्रदर्शन

IPL 2026 में रोहित 9 मैचों में टीम का हिस्सा रहे। अन्य मुकाबलों में वह चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाए थे। उनके बल्ले से 9 पारियों में 35.37 की औसत से 283 रन निकले। उन्होंने 2 अर्धशतकीय पारी खेली। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84 रन रहा। इस खिलाड़ी ने 157.22 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। MI IPL 2026 में लीग स्टेज से ही बाहर हो गई। IPL 2025 में रोहित ने 418 रन बनाए थे।