IPL 2026: श्रेयस अय्यर की अविश्वनसीय फील्डिंग देखकर हैरान रह गए रोहित शर्मा, देखें वीडियो 

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कैच

अय्यर की मदद से बार्टलेट ने पकड़ा पांड्या का कैच

18वें ओवर में मार्को जानसेन की गेंद पर पांड्या ने बड़ा शॉट खेला, जिसमें गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगने के बावजूद लांग-ऑफ की तरफ गई। बॉउंड्री पर अय्यर ने गेंद को दोनों हाथों से लपका (उस समय वह बाउंड्री लाइन के बाहर थे) और हवा में ही रहते हुए गेंद को अपने साथी बार्टलेट की ओर उछाल दिया। आखिर में बार्टलेट ने पांड्या का कैच पकड़ा। डगआउट में बैठे रोहित शर्मा भी इस कोशिश से हैरान रह गए।