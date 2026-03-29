IPL 2026: रोहित शर्मा ने KKR के खिलाफ जड़ा 7वां अर्धशतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (78) खेली। यह उनके IPL करियर का 48वां और KKR के खिलाफ 7वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 23 गेंदों पर पूर किया। उनकी पारी से MI की टीम पूरे समय मैच में बनी रही और तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ी। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही रोहित की पारी और साझेदारी? MI को 221 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित और रयान रिकेल्टन की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावरप्ले में ही 80 रन जोड़ दिए। इसके बाद भी दोनों की आतिशी बल्लेबाजी जारी रही और पहले विकेट के लिए 71 गेंदों में 148 रन की शतकीय साझेदारी निभाई। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने सभी गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शॉट खेले। वह 38 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्कों से 78 रन बनाकर आउट हुए।

रिकॉर्ड KKR के खिलाफ सर्वाधिक रन रोहित ने पारी का 11वां रन बनाते ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह अब IPL में KKR के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने KKR के खिलाफ 1,093 रन बनाए थे। रोहित के अब KKR के खिलाफ 36 मैचों में 38 से अधिक के औसत से 1,160 से अधिक रन हो गए हैं। इसमें 2 शतक और 7 अर्धशतक शामिल है।

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उपलब्धि रोहित IPL में चौथे सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज इस पारी के साथ रोहित ने एक और उपलब्धि हासिल की है। यह उनका IPL में 50वां 50+ स्कोर रहा है। इसके साथ ही वह इस लीग में चौथे सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस सूची में शीर्ष पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 72 बार यह कारनामा किया है। सूची में वार्नर (66) दूसरे और शिखर धवन (53) तीसरे पायदान पर काबिज हैं।

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उपलब्धि रोहित और रिकेल्टन ने बनाया साझेदारी का बड़ा रिकॉर्ड रोहित और रिकेल्टन के बीच हुई 148 रन की साझेदारी MI की ओर से किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी रही है। MI के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड रोहित और हर्षल गिब्स के नाम है, जिन्होंने 2012 में KKR के खिलाफ ही दूसरे विकेट के लिए 167* रन की साझेदारी निभाई थी। सूची में ड्वेन स्मिथ और सचिन तेंदुलकर (163* बनाम राजस्थान रॉयल्स, 2012) की जोड़ी दूसरे नंबर पर है।