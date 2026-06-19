IPL: कुलदीप यादव के बदले DC में होगी पंत की वापसी, सैलरी में होगी भारी कटौती
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सीजन से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच बड़ा ट्रेड हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की अदला-बदली पर दोनों फ्रेंचाइजियां अंतिम दौर की बातचीत कर रही हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मंजूरी अभी बाकी है। पंत की सैलरी 27 करोड़ रुपये से घटकर करीब 15 करोड़ रुपये रह सकती है। वहीं, कुलदीप 13.25 करोड़ रुपये के अनुबंध के साथ LSG जाएंगे।
बदलाव
युवराज सिंह भी DC का हिस्सा होंगे
IPL 2026 से पहले DC के सपोर्ट स्टाफ में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्रिकबज के अनुसार पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह कोचिंग स्टाफ से जुड़ सकते हैं। वहीं, सौरव गांगुली की क्रिकेट मामलों के प्रमुख के रूप में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। गांगुली की वापसी के बाद मुख्य कोच रहे हेमंग बदानी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पिछले सीजन DC की टीम छठे स्थान पर रही थी।
सैलरी
पंत ने खुद की सैलरी में कटौती
पंत के ट्रेड में सबसे बड़ी बाधा उनकी 27 करोड़ रुपये की भारी-भरकम सैलरी मानी जा रही थी। किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए इतनी बड़ी रकम के साथ सौदा करना आसान नहीं था। अब पंत ने सैलरी में कटौती के लिए सहमति दे दी है। रविंद्र जडेजा ने भी टीम बदलते समय ऐसा ही कदम उठाया था। नई व्यवस्था के तहत पंत को करीब 15 करोड़ रुपये मिल सकते हैं, जो उनकी मौजूदा सैलरी से बहुत कम है।
DC
पंत का LSG से अलग होना तय था
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंत का LSG से अलग होना लगभग तय था, क्योंकि फ्रेंचाइजी टीम को नई दिशा में ले जाना चाहती थी। उनके नेतृत्व में टीम लगातार 2 सीजन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। पंत 2016 से 2024 तक DC के लिए 111 मैच खेल चुके हैं और 43 मुकाबलों में कप्तानी भी की है। हालांकि, 2025 के नीलामी से पहले DC प्रबंधन के साथ कई मुद्दों पर मतभेद के बाद फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया था।
करियर
ऐसा रहा पंत का IPL करियर
पंत ने पहला IPL मैच साल 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 139 मैच खेले हैं, जिसकी 136 पारियों में 33.60 की औसत और 146.79 की स्ट्राइक रेट से 3,865 रन बनाए हैं। वह 2 शतक के अलावा 20 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 128 रन का है। कप्तान के तौर पर पंत को ज्यादा सफलता नहीं मिली है। IPL 2026 में उन्होंने 14 की 13 पारियों में 312 रन बनाए थे।