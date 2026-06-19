ऋषभ पंत एक बार फिर दिल्ली के लिए खेलेंगे (फाइल तस्वीर)

IPL: कुलदीप यादव के बदले DC में होगी पंत की वापसी, सैलरी में होगी भारी कटौती

लेखन आदर्श कुमार 10:45 pm Jun 19, 202610:45 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सीजन से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच बड़ा ट्रेड हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की अदला-बदली पर दोनों फ्रेंचाइजियां अंतिम दौर की बातचीत कर रही हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मंजूरी अभी बाकी है। पंत की सैलरी 27 करोड़ रुपये से घटकर करीब 15 करोड़ रुपये रह सकती है। वहीं, कुलदीप 13.25 करोड़ रुपये के अनुबंध के साथ LSG जाएंगे।