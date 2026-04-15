RCB के खिलाफ मुकाबले में ऋषभ पंत चोटिल हो गए (तस्वीर: एक्स@IPL)

IPL 2026: RCB के खिलाफ मुकाबले में चोटिल हुए ऋषभ पंत, मैदान छोड़कर वापस लौटे

लेखन आदर्श कुमार 08:44 pm Apr 15, 202608:44 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 23वें मुकाबले में ऋषभ पंत और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए उस समय चिंता बढ़ गई, जब कप्तान पंत को कोहनी पर तेज चोट लगने के बाद मैदान छोड़ना पड़ा। वह बल्लेबाजी के लिए उतरे ही थे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की गेंदों के सामने सहज नजर नहीं आ रहे थे। लगातार 3 गेंद पर रन नहीं बनाने के बाद उन्हें चोट लगी।