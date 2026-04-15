IPL 2026: RCB के खिलाफ मुकाबले में चोटिल हुए ऋषभ पंत, मैदान छोड़कर वापस लौटे
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 23वें मुकाबले में ऋषभ पंत और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए उस समय चिंता बढ़ गई, जब कप्तान पंत को कोहनी पर तेज चोट लगने के बाद मैदान छोड़ना पड़ा। वह बल्लेबाजी के लिए उतरे ही थे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की गेंदों के सामने सहज नजर नहीं आ रहे थे। लगातार 3 गेंद पर रन नहीं बनाने के बाद उन्हें चोट लगी।
मैदान
ऐसे लगी पंत को चोट
LSG की पारी के 5वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह चूक गए। अगली गेंद पर भी उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाया, मगर हेजलवुड की रफ्तार के सामने फिर मात खा गए। इसके बाद शॉर्ट गेंद सीधे उनकी बाईं कोहनी पर जा लगी, जिससे वह काफी दर्द में नजर आए। फिजियो तुरंत मैदान पर पहुंचे। पंत ने खेलने की कोशिश की, लेकिन असहज दिखे और उन्हें आखिरकार मैदान छोड़ना पड़ा।
आंसू
मैदान से बाहर जाते समय भावुक नजर आए पंत
मैदान से बाहर जाते समय पंत काफी भावुक नजर आए और उनकी आंखों में आंसू तक दिखाई दिए, जिससे चोट की गंभीरता का अंदाजा लगा। पंत के बाहर जाने के बाद निकोलस पूरन को क्रीज पर आना पड़ा। हालांकि, वह भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। इस बदलाव से LSG की लय टूट गई, क्योंकि टीम पहले ही एडेन मार्करम का विकेट गंवा चुकी थी। LSG इस संस्करण कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पूरे घटना का वीडियो
LSG ನಾಯಕ Rishabh Pant ಈಗ 'Retired Hurt'.😳— Star Sports Kannada (@StarSportsKan) April 15, 2026
ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ!
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