IPL 2026: बेन डकेट की जगह पर DC में शामिल हुए रेहान अहमद

🚨 𝐑𝐞𝐡𝐚𝐧 𝐢𝐬 𝐚 𝐓𝐢𝐠𝐞𝐫 🔥🐅 The 21-year-old all-rounder replaces Ben Duckett in our squad. pic.twitter.com/ksxXTGXsiq

आंकड़े

अब तक 97 टी-20 खेल चुके हैं रेहान अहमद

लेग ब्रेक गेंदबाजी करने वाले अहमद ने अब तक 97 टी-20 मैचों में 28.11 की औसत और 8.13 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 85 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 75 पारियों में 18.46 की औसत और 125.70 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,071 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं।