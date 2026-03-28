IPL 2026: विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा को किया फ्लाइंग किस, वायरल हुए ये मीम्स

पल

ईशान और कोहली के बीच दिखा दोस्ताना अंदाज

बल्लेबाजी के लिहाज से कोहली और ईशान के लिए ये मुकाबला शानदार रहा। ईशान ने 38 गेंदों का सामना कर 80 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 5 छक्के निकले। वहीं, कोहली ने 38 गेंदों का सामना कर 69 रन बनाए। कोहली जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रहे थे तब ईशान के साथ उनका एक दोस्ताना अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। कोहली प्यार से ईशान के गाल छू रहे थे।