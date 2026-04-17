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IPL 2026: RCB बनाम DC मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी बेंगलुरु की पिच
RCB इस संस्करण कमाल के फॉर्म में चल रही है (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: RCB बनाम DC मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी बेंगलुरु की पिच

लेखन आदर्श कुमार
Apr 17, 2026
02:46 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 26वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से 18 अप्रैल को चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। RCB ने इस सीजन में अब तक 4 मैच जीते हैं और 1 में शिकस्त झेली है, जबकि DC ने 2 मुकाबले जीते हैं और 2 में ही हार का सामना किया है। ऐसे में आइए मैच से जुड़ी बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड

DC के खिलाफ RCB का पलड़ा रहा है भारी 

IPL के इतिहास में दोनों टीमों के बीच 33 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान RCB ने 20 मैच अपने नाम किए हैं। DC को 12 मैच में जीत मिली है। एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। IPL 2025 में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए थे। पहला मैच DC ने 6 विकेट से जीता था। दूसरे मुकाबले में RCB को 6 विकेट से जीत मिली थी। IPL 2024 का एकमात्र मुकाबला RCB ने जीता था।

RCB

ऐसी हो सकती है RCB की प्लेइंग इलेवन

RCB ने अपने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 5 विकेट से हराया था। उस मैच में RCB ने अपने गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के चलते LSG को सिर्फ 146 रन पर ही रोक दिया था। RCB के गेंदबाज इसी प्रदर्शन को DC के खिलाफ भी दोहराने की कोशिश करेंगे। संभावित एकादश: फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडीक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, और सुयश शर्मा।

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DC

इस संयोजन के साथ उतर सकती है DC 

DC को पिछले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ 23 रन से हार मिली थी। उस मैच में टीम की गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही थी। ऐसे में वह RCB के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और पथुम निसांका टीम को एक बेहतर शुरुआत देना चाहेंगे। संभावित एकादश: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन और मुकेश कुमार।

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जानकारी

ये हो सकते हैं दोनों टीमों के इम्पैक्ट प्लेयर

RCB: रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, जैकब बेथेल, जैकब डफी, और अभिनंदन सिंह। DC: आशुतोष शर्मा, आकिब नबी डार, समीर रिजवी, दुष्मंथा चमीरा और करुण नायर।

पिच रिपोर्ट

कैसा है चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच का मिजाज?

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। यह मैदान अपनी छोटी बाउंड्री के कारण हाई स्कोरिंग मैदान के रूप में जाना जाता है। हालांकि, यहां स्पिन गेंदबाजों बीच के ओवर के दौरान प्रभावशाली होते हैं। हाउस्टेट के मुताबिक, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर IPL मैचों के दौरान पहली पारी का औसत स्कोर 167 रन का है। बेंगलुरु में सर्वोच्च टीम स्कोर का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 287/3 बनाम RCB, 2024 के नाम पर दर्ज है।

जानकारी

कैसा रहेगा मौसम का हाल?

एक्यूवेदर के मुताबिक, 18 अप्रैल को बेंगलुरु में अच्छी गर्मी होगी। दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे होगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

नजर

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें

RCB के लिए कोहली ने पिछले 10 मैचों में 49.11 की औसत से 442 रन बनाए हैं। रजत के बल्ले से पिछले 10 मैचों में 306 रन निकले हैं। DC के लिए राहुल ने पिछले 10 मैच में 151.38 की स्ट्राइक रेट से 327 रन बनाए हैं। गेंदबाजों में भुवनेश्वर ने पिछले 10 मैच में 9.82 की इकॉनमी से 12 विकेट लिए हैं। DC से अक्षर ने पिछले 7 मैचों में 7.64 की इकॉनमी से 7 विकेट चटकाए हैं।

जानकारी

कब और कहां देखें मुकाबला?

RCB और DC के बीच यह मुकाबला 18 अप्रैल को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।

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