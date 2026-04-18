IPL 2026: RCB बनाम DC मुकाबले में वायरल हुए ये मजेदार मीम्स
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 26वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को बेहद रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में RCB की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही। फिलिप सॉल्ट को छोड़ दें तो उनके अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। इस कारण सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। ऐसे में आइए मुकाबले के मजेदार मीम्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
हार
ऐसे मिली DC को जीत
DC ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। RCB के लिए सॉल्ट ने सबसे बड़ी 63 रन की पारी खेली। जितेश शर्मा ने 20 गेंदों का सामना किया और 14 रन बनाए। टीम ने 175/8 का स्कोर बनाया। जवाब में DC को शुरुआती झटके लगे, लेकिन केएल राहुल (57) और ट्रिस्टन स्टब्स (60) की शानदार पारियों के दम पर टीम ने जीत हासिल कर ली। भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट चटकाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए।
Agree Jitesh Bhai 🫡 pic.twitter.com/uFgEu3qoun— Gagan🇮🇳 (@1no_aalsi_) April 18, 2026
What fantasic knock under pressure from Jitesh Sharma, 14 off just 20 balls 🔥🔥 pic.twitter.com/7N53UwZo6n— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 18, 2026
Collapse lover, Idli Dosa merchant, 10 ball fifty scorer Jitesh Sharma for you 🔥 pic.twitter.com/bbx2bdoAko— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 18, 2026
Kohli- 19(13)— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 18, 2026
Paddikal- 18(13)
Rajat- 8(4)
Romario- 1(4)
Jitesh- 6(12)*
What a day for academy so far 🔥 pic.twitter.com/b7qBFHMjUp
जानकारी
आखिरी ओवर में डेविड मिलर ने पलटा मैच
आखिरी ओवर में DC को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। पहले 2 गेंद पर 2 रन बने, लेकिन इसके बाद डेविड मिलर ने लगातार 3 गेंदें (6, 6 और 4) सीमा रेखा के बाहर भेजकर मैच DC के नाम करा दिया।
David Miller after finishing the match pic.twitter.com/drdyWyiIDY— Sagar (@sagarcasm) April 18, 2026
Proteas fans watching David Miller finishing a close game for Delhi Capitals. 🤣 pic.twitter.com/bdEKOHBaGD— Homie (@homelander_yyy) April 18, 2026
David Miller right now pic.twitter.com/3lOzt7PnVh— Sagar (@sagarcasm) April 18, 2026
David Miller completed unfinished business from that match 🔥 pic.twitter.com/rfJffKy1ID— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) April 18, 2026
Red Dead (Miller) Redemption. pic.twitter.com/5iO2hbve0Q— Heisenberg ☢ (@internetumpire) April 18, 2026
घातक
भुवनेश्वर कुमार ने की घातक गेंदबाजी
भुवनेश्वर कुमार ने घातक गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 6.50 की रही। उन्होंने DC को शुरुआती झटके दिए और एक समय उनके 3 बल्लेबाज सिर्फ 18 रन पर पवेलियन में थे। इस खिलाडी़ ने पथुम निसांका (1), करुण नायर (5) और समीर रिजवी (2) को शुरुआती ओवर में ही पवेलियन की राह दिखाई। ये खिलाड़ी IPL के इतिहास में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाला एकमात्र तेज गेंदबाज है।
Bro reminded everyone of his prime— Gagan🇮🇳 (@1no_aalsi_) April 18, 2026
Bhuvneshwar Kumar 🥶 pic.twitter.com/QtXV8XjBXZ
Ladies and Gentlemen, please welcome the greatest recruiter in IPL history, Swing King Bhuvneshwar Kumar 🔥🔥 pic.twitter.com/X6Gf6FQ5hJ— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 18, 2026