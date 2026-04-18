IPL 2026: RCB बनाम DC मुकाबले में वायरल हुए ये मजेदार मीम्स 
DC को मैच में शानदार जीत मिली (तस्वीर: एक्स@IPL)

लेखन आदर्श कुमार
Apr 18, 2026
08:09 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 26वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को बेहद रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में RCB की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही। फिलिप सॉल्ट को छोड़ दें तो उनके अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। इस कारण सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। ऐसे में आइए मुकाबले के मजेदार मीम्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

हार

ऐसे मिली DC को जीत 

DC ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। RCB के लिए सॉल्ट ने सबसे बड़ी 63 रन की पारी खेली। जितेश शर्मा ने 20 गेंदों का सामना किया और 14 रन बनाए। टीम ने 175/8 का स्कोर बनाया। जवाब में DC को शुरुआती झटके लगे, लेकिन केएल राहुल (57) और ट्रिस्टन स्टब्स (60) की शानदार पारियों के दम पर टीम ने जीत हासिल कर ली। भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट चटकाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए।

जानकारी

आखिरी ओवर में डेविड मिलर ने पलटा मैच 

आखिरी ओवर में DC को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। पहले 2 गेंद पर 2 रन बने, लेकिन इसके बाद डेविड मिलर ने लगातार 3 गेंदें (6, 6 और 4) सीमा रेखा के बाहर भेजकर मैच DC के नाम करा दिया।

घातक

भुवनेश्वर कुमार ने की घातक गेंदबाजी 

भुवनेश्वर कुमार ने घातक गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 6.50 की रही। उन्होंने DC को शुरुआती झटके दिए और एक समय उनके 3 बल्लेबाज सिर्फ 18 रन पर पवेलियन में थे। इस खिलाडी़ ने पथुम निसांका (1), करुण नायर (5) और समीर रिजवी (2) को शुरुआती ओवर में ही पवेलियन की राह दिखाई। ये खिलाड़ी IPL के इतिहास में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाला एकमात्र तेज गेंदबाज है।

