राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले दिग्गज खिलाड़ियों में से हैं (फाइल तस्वीर)

IPL 2026, RCB बनाम CSK: चिन्नास्वामी में अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ के नाम हुआ स्टैंड

लेखन आदर्श कुमार 09:04 pm Apr 05, 202609:04 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) ने बेंगलुरु के प्रतिष्ठित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ के नाम पर स्टैंड का नामकरण किया। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 11वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के बीच हुआ और इसी दौरान एक कार्यक्रम में इसका ऐलान हुआ। द्रविड़ और कुंबले अपने पूरे परिवार के साथ इस दौरान उपस्थित रहे। KSCA के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद भी इस दौरान मौजूद रहे।