IPL 2026: RCB ने CSK के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर, ये भी बने रिकॉर्ड्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 11वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 250/3 का रिकॉर्ड स्कोर खड़ा किया। यह IPL इतिहास में CSK के खिलाफ किसी भी टीम की ओर से बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर भी है। इसी तरह यह RCB का IPL इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी रहा है। आइए RCB की पारी और इसमें बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही RCB की बल्लेबाजी? टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB को 37 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया था। उसके बाद फिलिप सॉल्ट (46), देवदत्त पडिक्कल (50), टिम डेविड (70*) और कप्तान रजत पाटीदार (48*) की धमाकेदार पारियों से 250/3 का स्कोर खड़ा किया। पाटीदार ने पहले पडिक्क्ल के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 58 रन और फिर डेविड के साथ 4 चौथे विकेट के लिए 35 गेंदों में 99 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी।

छक्के RCB ने जड़े पारी में तीसरे सर्वाधिक छक्के RCB की इस पारी में कुल 19 छक्के लगे। यह IPL इतिहास में RCB की ओर से एक पारी में लगाए गए तीसरे सर्वाधिक छक्के हैं। इसी तरह यह IPL में किसी भी टीम द्वारा CSK के खिलाफ एक पारी में लगाए गए सर्वाधिक छक्के भी हैं। इससे पहले CSK के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 2018 में और राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 2020 में एक पारी में 17-17 छक्के जड़े हैं।

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रिकॉर्ड CSK के खिलाफ बना सबसे बड़ा टीम स्कोर यह IPL इतिहास में CSK के खिलाफ बना सबसे बड़ा टीम स्कोर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से पंजाब किंग्स (PBKS) और गुजरात टाइटंस (GT) के नाम दर्ज था। PBKS ने साल 2014 में 231/4 और GT ने भी उसी साल 231/3 का स्कोर खड़ा किया था। इसी तरह यह RCB का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले उसने 2013 में पूणे वारियर्स के खिलाफ 263/5 और 2024 में SRH के खिलाफ 262/7 के स्कोर बनाए थे।

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