IPL 2026: RCB ने KKR को हराते हुए अपनी 8वीं जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में RCB ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। KKR ने अंगकृष रघुवंशी (71) और रिंकू सिंह (49*) की पारियों के दम पर 20 ओवर में 192/4 का स्कोर खड़ा किया। भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और रसिख सलाम डार को एक-एक सफलता मिली। जवाब में विराट कोहली (105*) की शानदार पारी के दम पर RCB ने 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से 39 रन निकले। कार्तिक त्यागी ने 3 विकेट लिए।

अर्धशतक रघुवंशी ने इस संस्करण अपना चौथा अर्धशतक जड़ा रघुवंशी ने 45 गेंदों का सामना किया और 70 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 155.56 की रही। यह उनके IPL करियर का छठा और मौजूदा सीजन में चौथा अर्धशतक साबित हुआ। उन्होंने रिंकू (49*) के साथ 76 रन जोड़े। रघुवंशी ने इस संस्करण 11 मैच की 11 पारियों में 34 की औसत से 340 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 139.34 की रही है।

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IPL IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी कोहली IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा। इन दोनों खिलाड़ियों ने 278 मैच खेले हैं। रविंद्र जडेजा 265 मैच के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। IPL से संन्यास ले चुके दिनेश कार्तिक ने 265 मुकाबले खेले थे। वहीं, शिखर धवन ने 222 मैच और रविचंद्रन अश्विन ने 221 मुकाबले खेले थे।

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उपल्बधि कोहली 14,000 टी-20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कोहली टी-20 क्रिकेट के इतिहास में 14,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उन्होंने 426 मैच की 409वीं पारी में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। उनसे ज्यादा रन क्रिस गेल (14,562), किरोन पोलार्ड (14,482), एलेक्स हेल्स (14,449), डेविड वार्नर (14, 284) और जोस बोटलर (14,200) ने बनाए हैं। कोहली ने 59 गेंदों में अपना शतक भी पूरा किया। यह उनके IPL करियर का 9वां शतक रहा। वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी हैं।

तेज सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने कोहली कोहली टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 409 पारियों में यह उपलब्धि हासिल कर गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गेल ने 423 पारियों में 14,000 रन पूरे किए थे। इस सूची में वॉर्नर 431, बटलर 468, हेल्स 505 और पोलार्ड 633 पारियों के साथ शामिल हैं। कोहली इस मैच से पहले लगातार 2 पारियों में खाता भी नहीं खोल पाए थे। उन्होंने शानदार तरीके से फॉर्म में वापसी की है।