IPL 2026: RCB ने CSK को हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा CSK ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ और RCB ने 250/3 क पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। टिम डेविड (70*) ने RCB के लिए सबसे बड़ी पारी खेली। देवदत्त पडिक्कल (50) और रजत पाटीदार (48*) ने भी शानदार पारियां खेली। जवाब में सरफराज खान (50) और प्रशांत वीर (43) ने रन तो बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए।

अर्धशतक पडिक्कल ने CSK के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक पडिक्कल ने 29 गेंदों का सामना किया और 50 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 172.41 की रही। यह उनके IPL करियर का 13वां और CSK के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। इससे पहले उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ पहले मैच में 61 रन की पारी खेली थी। वह IPL में 76 पारियों में 26.26 की औसत और 129.09 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,917 रन बना चुके हैं।

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पहला डेविड ने जड़ा CSK के खिलाफ पहला अर्धशतक डेविड ने 25 गेंदों में 70 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 8 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 280 की रही। ये उनके IPL करियर का दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 21 गेंदों में पूरा किया। CSK के खिलाफ उन्होंने अपना पहला ही अर्धशतक लगाया। उन्होंने कप्तान पाटीदार के साथ मिलकर 35 गेंदों में 99 रन की साझेदारी निभाई। डेविड ने कुल 46 पारियों में 35.85 की औसत और 178.20 की स्ट्राइक रेट से 932 रन बनाए हैं।

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रिकॉर्ड CSK के खिलाफ बना सबसे बड़ा टीम स्कोर RCB ने CSK के खिलाफ 250/3 का रिकॉर्ड स्कोर खड़ा किया। यह IPL इतिहास में CSK के खिलाफ किसी भी टीम की ओर से बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर भी है। यह RCB का IPL इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से पंजाब किंग्स (PBKS) और गुजरात टाइटंस (GT) के नाम दर्ज था। PBKS ने साल 2014 में 231/4 और GT ने भी उसी साल 231/3 का स्कोर खड़ा किया था।

छक्के RCB ने जड़े पारी में तीसरे सर्वाधिक छक्के RCB की पारी में कुल 19 छक्के लगे। यह IPL इतिहास में RCB की ओर से एक पारी में लगाए गए तीसरे सर्वाधिक छक्के हैं। इसी तरह यह IPL में किसी भी टीम द्वारा CSK के खिलाफ एक पारी में लगाए गए सर्वाधिक छक्के भी हैं। इससे पहले CSK के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 2018 में और राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 2020 में एक पारी में 17-17 छक्के जड़े हैं।

उपलब्धि डेविड ने छक्कों के मामले में हासिल की यह खास उपलब्धि डेविड ने अपनी पारी में 25 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 70 रन बनाए। वह IPL इतिहास में 5वें या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए एक पारी में संयुक्त दूसरे सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने एबी डिविलियर्स (8 बनाम SRH, 2014) की बराबरी कर ली है। सूची में युवराज सिंह पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने 2014 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 9 छक्के जड़े थे।

रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार ने 200 विकेट पूरे किए भुवनेश्वर ने आयुष म्हात्रे (1) को आउट कर नया कीर्तिमान अपने नाम किया। वह IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने। भुवनेश्वर साल 2011 से दुनिया की सबसे महंगी लीग में खेल रहे हैं। उन्होंने अपने 192वें IPL मैच में 200 विकेट पूरे किए। उनका IPL में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देते हुए 5 विकेट लेना रहा है। वह इस लीग में RCB से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और पुणे वारियर्स से भी खेल चुके हैं।

CSK सरफराज ने जड़ा CSK के खिलाफ पहला अर्धशतक सरफराज ने अपनी पारी में 25 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 50 रन बनाकर आउट हुए।उनकी स्ट्राइक रेट 200 की रही। यह उनके IPL करियर का दूसरा और RCB के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 24 गेंदों में पूरा किया। वह अब तक 53 मैच खेल चुके हैं और इसकी 40 पारियों में 23.59 की औसत और 137.63 की स्ट्राइक रेट के साथ 684 रन बना चुके हैं।