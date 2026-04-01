IPL 2026: रविंद्र जडेजा ने पूरे किए 4,000 टी-20 रन, ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बने
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 16वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने टी-20 करियर में 4,000 रन पूरे कर लिए। इसी के साथ वह टी-20 क्रिकेट में 4,000 रन और 200 विकेट का डबल पूरा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले ये कारनामा हार्दिक पांड्या ने किया था। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
आंकड़े
ऐसे रहे हैं जडेजा के आंकड़े
टी-20 में जडेजा ने अब तक 350 मुकाबले खेले हैं और इसकी 254 पारियों में लगभग 27 की औसत से 4,000 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 130 से ज्यादा की रही है। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 77* रन है। इस खिलाड़ी ने लगभग 30 की औसत से 237 विकेट भी अपने नाम किए हैं। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। एक बार उनके खाते में 5 विकेट हॉल आया है।
हार्दिक
हार्दिक के आंकड़ों पर एक नजर
हार्दिक ने अब तक 329 मुकाबले खेले हैं और इसकी 285 पारियों में 30.02 की औसत और 144.47 की स्ट्राइक रेट से 6,156 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 26 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 91 रन रहा है। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 268 पारियों में 28.41 की औसत और 8.46 की इकॉनमी रेट से 227 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/36 का रहा है।