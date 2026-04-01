IPL 2026: रविंद्र जडेजा ने पूरे किए 4,000 टी-20 रन, ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बने 

आंकड़े

ऐसे रहे हैं जडेजा के आंकड़े

टी-20 में जडेजा ने अब तक 350 मुकाबले खेले हैं और इसकी 254 पारियों में लगभग 27 की औसत से 4,000 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 130 से ज्यादा की रही है। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 77* रन है। इस खिलाड़ी ने लगभग 30 की औसत से 237 विकेट भी अपने नाम किए हैं। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। एक बार उनके खाते में 5 विकेट हॉल आया है।