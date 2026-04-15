IPL 2026: रसिख सलाम ने LSG के खिलाफ लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 23वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज रसिख सलाम ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ उनकी घातक गेंदबाजी के कारण LSG की पूरी टीम सिर्फ 146 रन पर ऑलआउट हो गई। आखिर में RCB ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। ऐसे में आइए रसिख की गेंदबाजी और उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

गेदबाजी ऐसी रही रसिख की गेंदबाजी रसिख ने 4 ओवर गेंदबाजी की और केवल 24 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 6 की रही। इस खिलाड़ी ने एडेन मार्करम (12), आयूष बडोनी (38), मुकुल चौधरी (39) और आवेश खान (1) को अपना शिकार बनाया। इस संस्करण जम्मू कश्मीर के इस गेंदबाज ने सिर्फ 2 मुकाबले खेले हैं और उसकी 2 पारियों में 9.40 की उम्दा औसत के साथ 5 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.87 की रही है।

करियर ऐसा रहा है रसिख का IPL करियर रसिख ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2019 में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए खेला था। वह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम का भी हिस्सा रहे हैं। इस खिलाड़ी ने 15 मुकाबले खेले हैं और इसकी 15 पारियों में 30.40 की औसत से 15 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी 10.50 की रही है। टी-20 क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 44 मैच में 55 विकेट लिए हैं। उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल भी लिया है।

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