राशिद खान ने घातक गेंदबाजी की (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: राशिद खान ने तीसरी बार लिया 4 विकेट हॉल, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

लेखन आदर्श कुमार 11:51 pm May 09, 202611:51 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 52वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के स्टार स्पिन गेंदबाज राशिद खान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट चटकाए। ये उनके IPL करियर का सिर्फ तीसरा 4 विकेट हॉल रहा। उनकी घातक गेंदबाजी के कारण राजस्थान रॉयल्स (RR) की पूरी टीम सिर्फ 152 रन पर ऑलआउट हो गई। GT को मैच में 77 रन से बड़ी जीत मिली। उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच चुना' गया।