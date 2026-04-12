IPL 2026: रजत पाटीदार ने RCB के लिए जड़ा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक, देखें वायरल वीडियो

IPL 2026: रजत पाटीदार ने RCB के लिए जड़ा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक, देखें वायरल वीडियो
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 20वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ धमाकेदार अर्धशतकीय पारी (53) खेली। यह उनके IPL करियर का 11वां और MI के खिलाफ तीसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 17 गेंदों में पूरा किया। यह RCB के लिए संयुक्त दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी है। उनकी पारी की बदौलत RCB की टीम बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही पाटीदार की पारी और साझेदारी?
RCB को पहले बल्लेबाजी करते हुए 120 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए पाटीदार ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने शुरू से बड़े शॉट खेलना खुरू कर दिया। ऐसे में उन्होंने विराट कोहली (50) के साथ दूसरे विकेट के लिए 23 गेंदों में 65 रन की अहम साझेदारी करते हुए स्कोर को 180 के पार पहुंचा दिया। पाटीदार पारी में 20 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों से 53 रन बनाकर आउट हुए।
रिकॉर्ड
पाटीदार ने RCB के लिए जड़ा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक
इस पारी में पाटीदार ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह अब RCB के लिए संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं। सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड रोमारियो शेफर्ड के नाम दर्ज है, जिन्होंने IPL 2025 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ केवल 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। इस सूची में क्रिस गेल (17 गेंद) भी दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह फाफ डु प्लेसिस (18 गेंद, बनाम GT, 2024) तीसरे नंबर पर हैं।
ट्विटर पोस्ट
पाटीदार ने मारकंडेय के ओवर में जड़े लगातार 3 छक्के
The #RCB skipper is putting on a show! 🔥— IndianPremierLeague (@IPL) April 12, 2026
🎥 3️⃣ consecutive sixes for Rajat Patidar right out of the blocks 👊
Updates ▶️ https://t.co/q1MGJfD2d8#TATAIPL | #KhelBindaas | #MIvRCB | @RCBTweets pic.twitter.com/spvz9kZVSr
करियर
ऐसा रहा है रजत का IPL करियर
पाटीदार ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2021 में MI के खिलाफ ही खेला था। उन्होंने 46 मैच की 42 पारियों में 33.49 की औसत और 161.04 की स्ट्राइक रेट से 1,306 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112* रन रहा है। IPL 2026 में उन्होंने 4 पारियों में 65 की औसत और 214.28 की स्ट्राइक रेट से 195 रन बनाए हैं। इसमें 2 अर्धशतक शामिल है।