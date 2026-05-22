रजत पाटीदार ने अर्धशतक लगाया (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: रजत पाटीदार ने इस संस्करण अपना चौथा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 11:42 pm May 22, 202611:42 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 67वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने 56 रन की पारी खेली। ये उनके IPL करियर का 13वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 37 गेंदों में पूरा किया। इस सीजन रजत के बल्ले से निकला ये चौथा पचासा है। इस पारी के बावजूद वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। RCB को मैच में 55 रन से हार का सामना करना पड़ा। आइए उनकी पारी पर नजर डालते हैं।