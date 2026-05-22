IPL 2026: रजत पाटीदार ने इस संस्करण अपना चौथा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 67वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने 56 रन की पारी खेली। ये उनके IPL करियर का 13वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 37 गेंदों में पूरा किया। इस सीजन रजत के बल्ले से निकला ये चौथा पचासा है। इस पारी के बावजूद वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। RCB को मैच में 55 रन से हार का सामना करना पड़ा। आइए उनकी पारी पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही रजत की पारी
रजत 39 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 143.59 की रही। उन्हें ट्रेविस हेड ने आउट किया। इस खिलाड़ी ने देवदत्त पडिक्ल के साथ 18 गेंदों में 20 रन जोड़े। वहीं, क्रुणाल पांड्या के साथ 57 गेंदों में 84 रन की साझेदारी निभाई। RCB 256 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। टीम 20 ओवर में 200/4 का स्कोर ही बना पाई।
करियर
ऐसा रहा है रजत का IPL करियर
रजत ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2021 में खेला था। उन्होंने 55 मैच खेले हैं और इसकी 50 पारियों में 32 की औसत और 161.02 की स्ट्राइक रेट से 1,504 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक और 13 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112* रन रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 12 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 35.72 की औसत और 183.64 की स्ट्राइक रेट से 393 रन बनाए हैं।