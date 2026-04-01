IPL 2026: RR ने MI को हराते हुए लगातार तीसरी जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 13वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 27 रन से हराते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। बारिश से प्रभावित मैच 11-11 ओवरों का खेला गया, जिसमें RR ने पहले खेलते हुए 150/3 का स्कोर बनाया। RR से यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 77* रन बनाए। जवाब में MI की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 123/9 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
गुवाहटी में वैभव सूर्यवंशी (39) और जायसवाल ने मिलकर RR के लिए 80 रन की साझेदारी की। अच्छी शुरुआत के बाद कप्तान रियान पराग ने 10 गेंदों में 20 रन बनाए। वहीं, जायसवाल ने आखिर तक खेलते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में MI ने 22 रन के स्कोर तक रयान रिकेल्टन (8), रोहित शर्मा (5) और सूर्यकुमार यादव (6) आउट हुए। इसके बाद भी निरंतर गिर रहे विकेटों के बीच MI लक्ष्य से दूर रही।
सूर्यवंशी
सूर्यवंशी ने खेली 39 रन की पारी
सूर्यवंशी ने के जसप्रीत बुमराह के पहले ओवर के दौरान 2 छक्के लगाए। उन्होंने बुमराह की पहली ही गेंद पर बड़ा छक्का लगाते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज ने दिग्गज गेंदबाज के पहले ओवर में 14 रन बनाए। उम्दा लय में दिख रहे सूर्यवंशी 14 गेंदों में 39 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर आउट हुए। अपनी इस छोटी मगर विस्फोटक पारी में उन्होंने 1 चौका और 5 छक्के लगाए।
जायसवाल
जायसवाल ने लगाया अर्धशतक
जायसवाल ने पहले ही ओवर से बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 240.63 की रही। जायसवाल ने IPL के 69वीं पारी में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लिए। इस लीग में सबसे ज्यादा छक्के क्रिस गेल (357) के नाम है। जायसवाल ने IPL में 36.37 की औसत और 153.35 की स्ट्राइक रेट से 2,328 रन बनाए हैं।
रिकॉर्ड्स
जायसवाल ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स
जायसवाल RR की ओर से IPL में 100 से अधिक छक्के लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बने। उनसे पहले संजू सैमसन (192), जोस बटलर (135) और शेन वॉटसन (109) ऐसा कर चुके हैं। जायसवाल IPL में RR की ओर से 19वीं बार 50+ रन बनाने में सफल हुए हैं। RR की जर्सी में उनसे ज्यादा 50+ रन के स्कोर बटलर (25) और संजू सैमसन (25) ने किए हैं।
जानकारी
संदीप शर्मा ने IPL में छठी बार लिया रोहित का विकेट
संदीप शर्मा ने रोहित को आउट किया। IPL में छठी बार संदीप ने MI के पूर्व कप्तान को आउट किया है। इस बीच रोहित ने इस तेज गेंदबाज के खिलाफ 47 गेंदों में 38 रन बनाए हैं।
अंक तालिका
RR की टीम शीर्ष पर पहुंची
लगातार तीसरी जीत के बाद RR के अब 6 अंक हो गए हैं। रियान पराग की कप्तानी वाली टीम तालिका में फिलहाल शीर्ष पर पहुंच गई है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स (PBKS) अब दूसरे और रजत पाटीदार की अगुआई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) तीसरे पायदान पर खिसक गई है। वहीं, MI के फिलहाल 2 अंक हैं। हार्दिक पांड्या के नेतृत्व वाली टीम फिलहाल 7वें स्थान पर पहुंच गई है।