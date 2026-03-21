IPL 2026: क्या है राजस्थान रॉयल्स की मजबूती और कमजोरी? जानिए मजबूत प्लेइंग इलेवन

टीम ऐसी है RR की पूरी टीम बल्लेबाज: शुभम दुबे, शिमरोन हेटमायर, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और अमन राव पेराला। ऑलराउंडर: रियान पराग (कप्तान) और रविंद्र जडेजा। विकेटकीपर: ध्रुव जुरेल, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डोनोवन फरेरा और रवि सिंह। गेंदबाज: जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, संदीप शर्मा, युद्धवीर सिंह चरक, विग्नेश पुथुर, यश राज पुंजा, सुशांत मिश्रा, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा, एडम मिल्ने और कुलदीप सेन। RR ने नीलामी में बिश्नोई को खरीदने के लिए 7.20 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

मजबूती ये है राजस्थान रॉयल्स की मजबूती RR की IPL 2026 में सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और संतुलित टीम संयोजन है। यशस्वी और वैभव जैसे आक्रामक बल्लेबाज टीम को तेज शुरुआत दिलाने में माहिर हैं, जबकि मध्यक्रम में स्थिरता और अंत में तेजी से रन बनाने की क्षमता भी मौजूद है। इसके साथ ही टीम के पास ऑलराउंड खिलाड़ियों की अच्छी मौजूदगी है, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देते हैं। तेज गेंदबाजी का अच्छा संतुलन टीम को हर परिस्थिति में खतरनाक बनाता है।

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कमजोरी ये RR टीम की कमजोरी RR की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी अनुभवहीनता और टीम संतुलन को लेकर अनिश्चितता है। मध्यक्रम की निरंतरता पहले भी समस्या रही है, जिससे बड़े मुकाबलों में टीम लड़खड़ा जाती है। इसके अलावा निचले क्रम की बल्लेबाजी गहराई भी चिंता का विषय है। तेज गेंदबाजी में भरोसेमंद भारतीय विकल्पों की कमी टीम को कमजोर बनाती है। साथ ही युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा निर्भरता दबाव में प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।

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