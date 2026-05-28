IPL 2026, क्वालीफायर-2: इन खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल सकती है जोरदार टक्कर

#1 शुभमन गिल बनाम जोफ्रा आर्चर इस सीजन में GT के कप्तान शुभमन गिल का अच्छा प्रदर्शन रहा है। उनके सामने RR के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चुनौती पेश कर सकते हैं। क्रिकइंफो के मुताबिक, अब तक इन दोनों खिलाड़ियों का आमना-सामना 7 IPL पारियों में हुआ है, जिसमें आर्चर ने 3 बार गिल को आउट किया है। दूसरी तरफ, गिल ने इस तेज गेंदबाज के खिलाफ 30 गेंदों में 4 चौकों और एक छक्के की मदद से 36 रन बनाए हैं।

#2 वैभव सूर्यवंशी बनाम कगिसो रबाडा RR के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस सीजन में 650 से अधिक रन बना चुके हैं। उन्होंने इस सीजन में दिग्गज गेंदबाजों की पिटाई की है। 15 वर्षीय बल्लेबाज ने अपने पिछले मैच में SRH के खिलाफ 29 गेंदों में 97 रन की पारी खेली है। GT के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा इस सीजन में पावरप्ले ओवरों में विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। इस सीजन में सूर्यवंशी ने रबाडा के खिलाफ 7 गेंदों में 16 रन बनाए हैं।

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#3 राशिद खान बनाम ध्रुव जुरेल GT के प्रमुख स्पिनर राशिद खान इस सीजन में अब तक 19 विकेट ले चुके हैं। वह अपनी फिरकी के जाल में विपक्षी बल्लेबाजों को फंसाने की कोशिश करेंगे। RR के ध्रुव जुरेल और राशिद के बीच अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है। अब तक राशिद ने जुरेल को 2 पारियों में आउट किया है। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने राशिद के खिलाफ 19 गेंदों में 26 रन बनाए हैं। IPL 2026 में जुरेल 508 रन बना चुके हैं।

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