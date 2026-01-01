IPL 2026: चैंपियन RCB पर हुई करोड़ों की बारिश, जानिए किसे क्या मिला

राशि किस टीम को कितनी इनामी राशि मिली? IPL 2026 का खिताब जीतने वाली RCB को 20 करोड़ रुपये मिले और संस्करण की उपविजेता रही GT को 13 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिली। तीसरे स्थान पर रही राजस्थान रॉयल्स (RR) को 7 करोड़ और चौथे स्थान पर रही सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6.50 करोड़ रुपये मिले। RR को क्वालीफायर-2 में GT ने हराया था और रियान पराग की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। SRH की टीम RR से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हुई थी।

ऑरेंज कैप 'ऑरेंज कैप' जीतने वाले को क्या मिला? इस संस्करण वैभव सूर्यवंशी ने 'ऑरेंज कैप' अपने नाम की। वह IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्हें इस कमाल प्रदर्शन के लिए 10 लाख रुपये मिले। इस संस्करण वैभव ने 16 मैचों की 16 पारियों में 48.50 की औसत और 237.30 की स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे। इसके अलावा 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन' भी वैभव को ही चुना गया। इसके लिए उन्हें 50 लाख रुपये इनामी राशि मिली।

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पर्पल कैप 'पर्पल कैप' जीतने वाले कगिसो रबाडा को क्या मिला? इस संस्करण सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज GT के कगिसो रबाडा रहे। उन्होंने 17 मैच में 29 विकेट झटके। उन्हें इस कमाल के प्रदर्शन के लिए 10 लाख रुपये मिले। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी टीमों को पूरे संस्करण परेशान किया। RCB के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 28 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने 25 विकेट चटकाए और वह इस सूची में तीसरे स्थान पर रहे।

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