IPL 2026: प्रिंस यादव ने RCB के खिलाफ चटकाए 3 विकेट, जानिए उनके आंकड़े 

बारिश के कारण मुकाबला 19-19 ओवर का हुआ। प्रिंस ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 33 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी 8.20 की रही। इस खिलाड़ी ने कोहली (0), देवदत्त पडिक्कल (34) और जितेश शर्मा (1) को अपना शिकार बनाया। RCB 213 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। प्रिंस की शानदार गेंदबाजी के कारण वह 203/6 का स्कोर ही बना सके। RCB ये मुकाबला डकवर्थ लुईस नियम (DLS) नियम से 9 रन से हार गई।

करियर

ऐसा रहा है प्रिंस का IPL करियर

प्रिंस ने अपना पहला IPL मुकाबला 2025 में खेला था। उन्होंने अब तक 16 मैच खेले हैं और इसकी 16 पारियों में 27.57 की औसत से 19 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.75 की रही है। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/32 का रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 10 पारियों में 18.68 की औसत और 8.08 की इकॉनमी से 16 विकेट अपने नाम किए हैं। वह इस संस्करण तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।