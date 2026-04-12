IPL 2026: प्रसिद्ध कृष्णा ने LSG के खिलाफ लिए 4 विकेट, बने प्लेयर ऑफ द मैच

गेंदबाजी शानदार रही प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी प्रसिद्ध ने पारी के 7वें और अपने पहले ओवर में विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम (30) का विकेट चटकाया। इस तेज गेंदबाज ने अपने दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और इस बीच आयुष बडोनी को पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद प्रसिद्ध ने निकोलस पूरन (19) और मुकुल चौधरी (18) को आउट किया। उन्होंने अपने 4 ओवर में 28 रन देते हुए ये विकेट चटकाए।

ट्विटर पोस्ट Twitter Post 🚨 PRASIDH KRISHNA NOW BECOMES JOINT HIGHEST WICKETTAKER IN IPL 2026 🚨 pic.twitter.com/jwOU8QmQMt — Tanuj (@ImTanujSingh) April 12, 2026

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करियर ऐसा है प्रसिद्ध कृष्णा का IPL करियर प्रसिद्ध ने साल 2018 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक इस लीग में 70 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 27.89 की औसत और 8.81 की इकॉनमी से 84 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 28 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है। वह GT के प्रमुख गेंदबाजों में शुमार हैं।

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