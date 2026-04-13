IPL 2026: प्रफुल हिंगे को मिला प्लेयर ऑफ द मैच, साकिब हुसैन ने लिए 4 विकेट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 21वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 57 रन से करारी शिकस्त दी। इस मैच में जीत के लिए मिले 217 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए RR की टीम 159 रन पर सिमट गई। SRH की इस जीत में प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन की अहम भूमिका रही। इन दोनों गेंदबाजों ने डेब्यू करते हुए मैच में 4-4 विकेट लिए।

हिंगे हिंगे बने प्लेयर ऑफ द मैच हिंगे ने अपनी दूसरी ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी (0) का विकेट चटकाया। उन्होंने उसी ओवर के चौथी ही गेंद पर अच्छी फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरेल (0) का शिकार किया। अपने पहले ही ओवर के आखिरी गेंद पर उन्होंने लुआन-ड्रे प्रिटोरियस को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया। अपने 4 ओवर में उन्होंने 34 रन देते हुए 4 विकेट लिए।

साकिब हुसैन साकिब हुसैन ने भी चटकाए 4 विकेट SRH की ओर से साकिब हुसैन सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 4 ओवर में 24 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए। उन्होंने यशस्वी जायसवाल (1) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। उन्होंने फरेरा, जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई को पवेलियन की राह दिखाई। हुसैन ने अपनी तेज गति के साथ-साथ स्लोवर वन से प्रभावित किया। उन्होंने डेथ ओवर्स में भी किफायती गेंदबाजी की।

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जानकारी साकिब ने रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया अपना नाम साकिब अब IPL डेब्यू में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले (संयुक्त रूप से) भारतीय गेंदबाज बने। उन्होंने अश्वनी कुमार के रिकॉर्ड की बराबरी की। बता दें कि MI के अश्विनी ने 2025 में डेब्यू करते हुए 24 रन देकर 4 विकेट (बनाम KKR) चटकाए थे।

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