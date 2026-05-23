IPL 2026: प्रभसिमरन सिंह ने LSG के खिलाफ जड़ा तीसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 68वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (69) खेली। यह उनके IPL करियर का 13वां और LSG के खिलाफ तीसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 28 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत PBKS की टीम 197 रन के लक्ष्य हासिल करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही प्रभसिमरन की पारी और साझेदारी? PBKS को 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 22 रन के स्कोर पर 2 बड़े झटके लग गए थे। इसके बाद प्रभसिमरन ने कप्तान श्रेयस अय्यर (101*) के साथ संभलकर बल्लेबाजी की और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने अपने-अपने अर्धशतक भी पूरे किए। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 140 रन की शतकीय साझेदारी भी हुई। प्रभसिमरन 39 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों से 69 रन बनाकर आउट हुए।

रिकॉर्ड IPL में ऐसा करने वाले पहले अनकैप्ड बल्लेबाज प्रभसिमरन का IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने इस संस्करण में 14 मैचों की 13 पारियों में 42.50 की औसत और 168.87 की स्ट्राइक रेट से 510 रन बनाए हैं। इसमें 6 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 80* रन का रहा है। वह PBKS के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वह 2 IPL संस्करणों में 500 से अधिक रन बनाने वाले पहले अनकैप्ड बल्लेबाज हैं। उन्होंने IPL 2025 में 549 रन अपने नाम किए थे।

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