IPL 2026: प्रभसिमरन सिंह ने इस सीजन में अपना चौथा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

पारी शानदार रही प्रभसिमरन की पारी प्रभसिमरन ने पारी का पहला ओवर करने आए प्रभसिमरन ने लगातार 2 चौके लगाकर अच्छी शुरुआत की। दाएं हाथ के इस आक्रामक बल्लेबाज ने मुल्लांपुर स्टेडियम में विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ जमकर बल्लेबाजी की और 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 44 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया। इस बीच उन्होंने कूपर कोनॉली (30) के साथ 59 रन की साझेदारी की।

आंकड़े IPL 2026 में चौथा अर्धशतक प्रभसिमरन ने IPL 2026 में अब तक 8 मैचों की 7 पारियों में 57.66 की औसत और 179.27 की स्ट्राइक रेट के साथ 346 रन बनाए। इस बीच उन्होंने नाबाद 80 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 अर्धशतक लगाए। वह PBKS की ओर से इस सीजन में फिलहाल सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। PBKS की टीम में उनके अलावा श्रेयस अय्यर ने 300+ रन बनाए हैं।

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