IPL 2026: प्रभसिमरन सिंह ने इस सीजन में अपना चौथा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: प्रभसिमरन सिंह ने इस सीजन में अपना चौथा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में पंजाब किंग्स (PBKS) के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने अपना जोरदार फॉर्म जारी रखा। उन्होंने इस सीजन के 40वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 59 रन की पारी खेली। यह उनके IPL करियर का कुल 11वां अर्धशतक रहा। इसके साथ-साथ यह मौजूदा सीजन में उनके बल्ले से निकलने वाली चौथी 50+ रन की पारी रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही प्रभसिमरन की पारी
प्रभसिमरन ने पारी का पहला ओवर करने आए प्रभसिमरन ने लगातार 2 चौके लगाकर अच्छी शुरुआत की। दाएं हाथ के इस आक्रामक बल्लेबाज ने मुल्लांपुर स्टेडियम में विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ जमकर बल्लेबाजी की और 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 44 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया। इस बीच उन्होंने कूपर कोनॉली (30) के साथ 59 रन की साझेदारी की।
आंकड़े
IPL 2026 में चौथा अर्धशतक
प्रभसिमरन ने IPL 2026 में अब तक 8 मैचों की 7 पारियों में 57.66 की औसत और 179.27 की स्ट्राइक रेट के साथ 346 रन बनाए। इस बीच उन्होंने नाबाद 80 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 अर्धशतक लगाए। वह PBKS की ओर से इस सीजन में फिलहाल सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। PBKS की टीम में उनके अलावा श्रेयस अय्यर ने 300+ रन बनाए हैं।
करियर
ऐसा है प्रभसिमरन का IPL करियर
प्रभसिमरन ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 59 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 58 पारियों में 28.96 की औसत और 156.93 की स्ट्राइक रेट से 1,651 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस खिलाड़ी के बल्ले से 1 शतक के अलावा 11 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन का रहा है। प्रभसिमरन ने विकेटकीपर के तौर पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है।