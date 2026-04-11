IPL 2026: प्रभसिमरन सिंह ने SRH के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 17वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हराया। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 220 रन के लक्ष्य को PBKS ने हासिल किया। PBKS की इस जीत में प्रभसिमरन सिंह (51), श्रेयस अय्यर (69*) और प्रियांश आर्य (57) ने अर्धशतक लगाए। सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन ने अपने IPL करियर का 8वां अर्धशतक लगाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी जोरदार रही प्रभसिमरन सिंह की पारी प्रभसिमरन ने पारी के दूसरे ओवर में जयदेव उनादकट के खिलाफ चौका और छक्का लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने प्रियांश (57) का अच्छा साथ निभाया और पहले विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी की। आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए प्रभसिमरन ने 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 25 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 4 चौके और इतने ही छक्के लगाए।

करियर ऐसा है प्रभसिमरन सिंह का IPL करियर प्रभसिमरन ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 55 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 54 पारियों में वह 26.59 की औसत और 152.44 की शानदार स्ट्राइक रेट से 1,436 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। इस खिलाड़ी के बल्ले से 1 शतक और 8 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 का रहा है। प्रभसिमरन ने विकेटकीपर के तौर पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

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