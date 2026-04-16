प्रभसिमरन सिंह ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: प्रभसिमरन सिंह ने लगाया लगातार दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 11:07 pm Apr 16, 202611:07 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 24वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ नाबाद 80 रन की बेहतरीन पारी खेली। यह उनके IPL करियर का 9वां अर्धशतक रहा। IPL 2026 में यह उनके बल्ले से निकलने वाली लगातार दूसरी 50+ की पारी खेली। उनकी इस पारी की मदद से PBKS ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।