IPL 2026: फिलिप सॉल्ट ने लपका ईशान किशन का हैरतअंगेज कैच, वायरल हो रहा वीडियो

कैच

सॉल्ट ने कैसे पकड़ा दर्शनीय कैच?

ईशान मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों में 80 रन बनाकर खेल रहे थे। उस दौरान किशन ने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर बल्ले का मुंह खोलकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छक्का मारने का प्रयास किया, लेकिन सीमा रेखा पर खड़े सॉल्ट ने दौड़ लगाकर दाईं ओर छलांग लगाते हुए एक हाथ से शानदार कैच लपक लिया। इससे ईशान की पारी का अंत हो गया। इस कैच को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ कैचों गिना जा सकता है।