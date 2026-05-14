IPL 2026: शार्दुल ठाकुर की गेंद पर बोल्ड हुए PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, देखें वीडियो 

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ठाकुर की गेंद का अय्यर के पास नहीं दिखा जवाब

PBKS ने 107 रन के स्कोर पर जब अपना दूसरा विकेट खोया, तब अय्यर क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही ठाकुर की पहली गेंद पर चौका लगाया। इसके बाद ठाकुर ने 132 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से गेंद की, जिसका अय्यर के पास कोई जवाब नहीं दिखा। गेंद अय्यर के ऑफ स्टंप में जा लगी। बता दें कि ठाकुर ने अपने 4 ओवर के कोटे में 39 रन देते हुए 4 विकेट लिए।