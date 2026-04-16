IPL 2026: PBKS ने MI को हराकर दर्ज की अपनी चौथी जीत, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा PBKS ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। उनका ये फैसला सही साबित हुआ और 12 रन पर MI के 2 बल्लेबाज पवेलियन में थे। हालांकि, इसके बाद क्विंटन डिकॉक ने शानदार शतकीय पारी (112*) खेली। नमनधीर के बल्ले से 50 रन निकले। MI ने 195/6 का स्कोर बनाया। जवाब में PBKS ने श्रेयस अय्यर (66) और प्रभसिमरन सिंह (80*) की शानदार पारियों के दम पर 16.3 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

शतक डिकॉक ने जड़ा तीसरा IPL शतक डिकॉक ने मैच में 60 गेंदों का सामना किया और 112* रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 186.67 की रही। यह उनके IPL करियर का कुल तीसरा शतक साबित हुआ, जिसे उन्होंने 53 गेंदों में पूरा किया। डिकॉक ने नमनधीर के साथ मिलकर पारी संभाली। दोनों के बीच 68 गेंदों में 122 रन की साझेदारी हुई। हार्दिक पांड्या के साथ इस खिलाड़ी ने 23 गेंदों में 41 रन जोड़े।

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फ्रेंचाइजी 3 फ्रेंचाइजी के लिए शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने डिकॉक डिकॉक 3 फ्रेंचाइजी के लिए IPL में शतक जड़ने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए भी शतक लगाए हैं। संजू सैमसन ने भी IPL में 3 टीमों के लिए खेलते हुए शतक लगाए हैं। ये टीमें DC, राजस्थान रॉयल्स (RR) और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) हैं। केएल राहुल ने भी ये कारनामा किया है। उनके बल्ले से PBKS, LSG और DC के लिए शतक निकले हैं।

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विकेटकीपर डिकॉक IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज डिकॉक विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट, राहुल, ऋषभ पंत और सैमसन को पीछे छोड़ा है। इन खिलाड़ियों ने विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में 2-2 शतक लगाए थे। ब्रेडन मैकुलम, जॉनी बेयरस्टो, हेनरिक क्लासेन और रिद्धिमान साहा ने IPL में विकेटकीपर के रूप में 1-1 शतक लगाया है। डिकॉक IPL 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम का हिस्सा रहे थे।

साझेदारी डिकॉक और नमन ने साझेदारी में बनाया ये रिकॉर्ड डिकॉक और नमन के बीच 122 रन की साझेदारी ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। यह MI के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए की गई 5वीं 100 से ज्यादा रन की साझेदारी है। साथ ही तीसरे विकेट के लिए यह MI की अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी भी रही, इससे पहले सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन के 2023 में इस विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी निभाई थी।

MI MI के लिए शतक लगाने वाले 7वें बल्लेबाज बने डिकॉक डिकॉक MI के 7वें बल्लेबाज बने, जिन्होंने IPL में शतक लगाया है। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, सनथ जयसूर्या, रोहित शर्मा, लेंडल सिंमस, सूर्यकुमार ने 2-2 शतक लगाए थे। कैमरून ग्रीन ने MI के लिए एक शतक लगाया है। डिकॉक ने MI के लिए अब तक 44 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 36.94 की औसत से 1,441 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 10 अर्धशतक भी निकले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 134.42 की रही है।

विकेट अर्शदीप सिंह PBKS के लिए 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने अर्शदीप सिंह ने 22 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्होंने अपने IPL करियर में 100 विकेट पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले PBKS के पहले गेंदबाज बने। अर्शदीप ने MI के रयान रिकेल्टन को आउट कर यह खास मुकाम हासिल किया। PBKS के लिए इस खिलाड़ी ने 87 मुकाबले खेले हैं और इसकी 86 पारियों में 26.87 की औसत से 102 विकेट चटकाए हैं। अर्शदीप के बाद PBKS के लिए सबसे ज्यादा विकेट (87) पीयूष चावला ने लिए हैं।

मुंबई नमन ने पूरे किए 1,000 टी-20 रन नमन 31 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके और इतने ही छक्के लगाए। उन्होंने 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। यह उनके IPL करियर का दूसरा अर्धशतक रहा। अपनी इस पारी के दौरान नमन ने टी-20 क्रिकेट में अपने 1,000 रन भी पूरे किए। उनके नाम अब 52 मैचों की 46 पारियों में 25.97 की औसत से कुल 1,013 रन हो गए हैं।

कप्तानी श्रेयस ने खेली कप्तानी पारी श्रेयस ने 35 गेंदों का सामना किया और 66 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 188.57 की रही। इस खिलाड़ी ने लगातार तीसरे मुकाबले में अर्धशतक जड़ा। इस मैच से पहले उन्होंने 69* और 50 के स्कोर बनाए थे। श्रेयस के IPL करियर का यह 30वां अर्धशतक रहा। इस खिलाड़ी ने 139 मुकाबले खेले हैं और इसकी 137 पारियों में 35 से ज्यादा की औसत के साथ 3,976 रन बनाए हैं।

सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन ने जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक प्रभसिमरन ने 39 गेंदों का सामना किया और 80 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 205.13 की रही। यह उनके IPL करियर का 9वां अर्धशतक रहा। IPL 2026 में उनके बल्ले से निकलने वाली लगातार दूसरी 50+ की पारी है। उन्होंने 56 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 55 पारियों में लगभग 28 की औसत से 1,500 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन रहा है।