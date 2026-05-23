IPL 2026: PBKS ने LSG को हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें रखी जिंदा, ये बने रिकॉर्ड्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 68वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही PBKS अभी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है। अब उसे दूसरी टीमों के परिणाम पर निर्भर रहना होगा। वहीं, LSG इस सीजन अपना आखिरी मुकाबला हार गई। उसने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की और 10 मैच में हार का सामना किया। आइए मैच के रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में PBKS ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जोश इंग्लिश ने LSG के लिए शानदार अर्धशतकीय पारी (72) खेली। उनके अवाला आयुष बडोनी ने केवल 18 गेंदों में 43 रन जड़ दिए। मार्को यानसन और युजवेंद्र चहल को 2-2 सफलता मिली। LSG 196/6 का स्कोर बनाने में सफल रही। जवाब में श्रेयस अय्यर (101*) और प्रभसिमरन सिंह (69) की शानदार पारियों के दम पर PBKS ने 18 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

अर्धशतक इंग्लिश ने इस संस्करण अपना तीसरा अर्धशतक लगाया इंग्लिश ने 44 गेंदों का सामना किया और 72 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 163.64 की रही। ये इस टूर्नामेंट में उनका चौथा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 28 गेंदों में पूरा किया। इस सीजन उनके बल्ले से निकला ये तीसरा अर्धशतक रहा। इंग्लिश ने कुल 16 मैच खेले हैं और इसकी 16 पारियों में 41.76 की औसत से 543 रन बनाने में सफल रहे हैं।

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रिकॉर्ड श्रेयस ने टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 7,000 रन श्रेयस ने अपनी शानदार पारी के दौरान टी-20 क्रिकेट में अपने 7,000 रन पूरे कर लिए। श्रेयस ने 254 मैच की 247वीं पारी में ये उपलब्धि हासिल की। इस प्रारूप में उनके बल्ले से 3 शतक और 49 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 147 रन रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इस खिलाड़ी ने 51 मैच की 47 पारियों में 30.66 की औसत से 1,104 रन बनाए हैं। उन्होंने 8 अर्धशतक अपने नाम किए हैं।

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कप्तान IPL में कप्तान के तौर पर श्रेयस ने पूरे किए 3,000 रन श्रेयस ने कप्तान के तौर पर IPL में अपने 3,000 रन भी पूरे कर लिए। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले सिर्फ छठे बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले ये कारनामा डेविड वार्नर (3,356 रन), गौतम गंभीर (3,518 रन), रोहित शर्मा (3,986 रन), महेंद्र सिंह धोनी (4,753 रन) और विराट कोहली (4,994 रन) ने किया था। श्रेयस ने 101 मैच की 99 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। वह कप्तान के रूप में 25 अर्धशतक लगा चुके हैं।

छठा प्रभसिमरन ने जड़ा छठा अर्धशतक बनाया ये रिकॉर्ड प्रभसिमरन ने मैच में 39 गेंदों का सामना किया और 69 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 176.92 की रही। इस सीजन उनके बल्ले से निकला ये छठा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 28 गेंद में पूरा किया। प्रभसिमरन IPL इतिहास के पहले अनकैप्ड बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने 2 IPL सीजन में 500+ रन बनाए हैं। इस सीजन उनके बल्ले से 510 रन निकले हैं। पिछले सीजन उन्होंने 549 रन बनाए थे।

पहला श्रेयस ने अपने IPL करियर का पहला शतक लगाया श्रेयस ने 51 गेंदों का सामना किया और 101 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 198.04 की रही। ये उनके IPL करियर का पहला शतक रहा। टी-20 क्रिकेट में उन्होंने अपना चौथा शतक लगाया। कप्तान के तौर पर लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रेयस ने IPL में सिर्फ चौथा शतक जड़ा। उनसे पहले संजू सैमसन (2021), कोहली (2016) और वीरेंद्र सहवाग (2011) ये कारनामा कर चुके हैं।