IPL 2026: पथुम निसांका ने KKR के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

निसांका ने पारी का चौथा ओवर करने आए वैभव अरोड़ा की गेंद पर शानदार छक्का लगाया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इस श्रीलंकाई बल्लेबाज ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए और 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह अनुकूल रॉय की वाइड गेंद पर स्टम्प हो गए। उन्होंने अपनी इस पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए। अच्छी लय में नजर आ रहे निसांका चौथे विकेट के रूप में आउट हुए।

करियर

ऐसा है निसांका का IPL करियर

निसांका ने इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 10 मेचों में 27.80 की औसत और 158.85 की स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाने में सफल रहे हैं। यह उनका दूसरा ही अर्धशतक रहा। इसी तरह वह 177 टी-20 मैचों में लगभग 29 की औसत से 4,800 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 3 शतक के साथ 35 अर्धशतक भी शामिल रहे हैं।