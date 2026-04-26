IPL 2026: पैट कमिंस ने की वैभव सूर्यवंशी की सराहना, बताया अपना नया पसंदीदा खिलाड़ी

भारत की 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस को प्रभावित किया है। वैभव ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 36वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मात्र 37 गेंदों में 103 रन की शतकीय पारी खेली। इसमें उन्होंने 5 चौके और 12 छक्के जड़े। हालांकि, इसके बाद भी SRH ने 228 रन का लक्ष्य 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

मुकाबला वैभव ने कमिंस की पहली ही गेंद पर जड़ा छक्का वैभव ने कमिंस के खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़ी और उनकी पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। SRH के कप्तान की सिर्फ चार गेंदों पर उन्होंने एक छक्का और 2 बार एक रन की मदद से 8 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह और जोश हेजलवुड जैसे शीर्ष गेंदबाजों के खिलाफ इस सीजन की शुरुआत में वैभव के इस निडर रवैये ने कमिंस का ध्यान आकर्षित किया है। वह अब वैभव को अपना 'नया पसंदीदा खिलाड़ी' मानते हैं।

तारीफ कमिंस ने वैभव की तारीफ में क्या कहा? कमिंस ने वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी शैली की प्रशंसा करते हुए कहा, "वह गेंद को इतनी जोर से मारते हैं कि उन्हें खेलते देखना शानदार होता है। बहुत मजा आता है।" उन्होंने आगे कहा कि एक गेंदबाज के तौर पर आपको सटीक गेंद फेंकनी पड़ती है, वरना गेंद बहुत दूर चली जाती है। वह वैभव के करियर की शुरुआत से ही प्रभावित हैं और उन्हें उनका खेल खेलने का तरीका बहुत पसंद आता है।

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