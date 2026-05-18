IPL 2026: पैट कमिंस ने CSK के खिलाफ किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 200 टी-20 विकेट लिए 

गेंदबाजी शानदार रही कमिंस की गेंदबाजी कमिंस ने अपने पहले ओवर में CSK के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन (27) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। उन्होंने अपने दूसरे ओवर में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे कार्तिक शर्मा (31) को पवेलियन की राह दिखाई। अपने तीसरे ओवर में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने गायकवाड़ को आउट किया। अपने 4 ओवर के कोटे में कमिंस ने 7.00 की इकॉनमी रेट से 28 रन देते हुए ये 3 सफलताएं हासिल की।

करियर ऐसा है कमिंस का IPL करियर कमिंस ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2014 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 78 मुकाबले खेले हैं और इसकी 78 पारियों में 29.37 की औसत से 87 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.73 की रही है। कमिंस ने एक बार 4 विकेट हॉल लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/34 का रहा है। इस संस्करण अब तक उन्होंने 6 पारियों में 23.62 की औसत से 8 विकेट अपने नाम किए हैं।

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आंकड़े कैसा रहा है कमिंस का टी-20 क्रिकेट करियर? कमिंस ने 2011 में अपने टी-20 क्रिकेट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 177 मैच की इतनी ही पारियों में लगभग 27 की औसत से 200 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/16 विकेट का रहा है। वह 3 बार 4 विकेट हॉल ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से उन्होंने 57 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 23.57 की औसत के साथ 66 विकेट लिए हैं।

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