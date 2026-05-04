IPL 2026: निकोलस पूरन ने MI के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों में लगाया अर्धशतक, जानिए आंकड़े 

पारी सिर्फ 16 गेंदों में लगाया अर्धशतक LSG ने जब 29 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब पूरन क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया और विल जैक्स के ओवर में 3 छक्के लगाए। इस कैरेबियाई बल्लेबाज ने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 123 रन के स्कोर पर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने 21 गेंदों में 63 रन की पारी खेली, जिसमें एक चौका और 8 छक्का शामिल रहे।

जानकारी LSG से लगाया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक पूरन ने आज LSG की ओर से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया। बता दें कि LSG से सबसे तेज अर्धशतक (15 गेंद बनाम RCB, 2023) का रिकॉर्ड भी पूरन के ही नाम पर दर्ज है।

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