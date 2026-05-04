IPL 2026: निकोलस पूरन ने MI के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों में लगाया अर्धशतक, जानिए आंकड़े 

IPL 2026: निकोलस पूरन ने MI के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों में लगाया अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 47वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के निकोलस पूरन ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 63 रन की जोरदार पारी खेली। वानखेड़े स्टेडियम में उन्हें नंबर-3 पर बल्लेबाजी का मौका मिला, जिसका उन्होंने खूब फायदा उठाया। यह मौजूदा सीजन में उनके बल्ले से निकलने वाली पहली 50+ रन की पारी रही। उन्होंने मिचेल मार्श के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी की। आइए उनकी पारी पर नजर डालते हैं।
पारी
सिर्फ 16 गेंदों में लगाया अर्धशतक
LSG ने जब 29 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब पूरन क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया और विल जैक्स के ओवर में 3 छक्के लगाए। इस कैरेबियाई बल्लेबाज ने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 123 रन के स्कोर पर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने 21 गेंदों में 63 रन की पारी खेली, जिसमें एक चौका और 8 छक्का शामिल रहे।
जानकारी
LSG से लगाया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक
पूरन ने आज LSG की ओर से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया। बता दें कि LSG से सबसे तेज अर्धशतक (15 गेंद बनाम RCB, 2023) का रिकॉर्ड भी पूरन के ही नाम पर दर्ज है।
करियर
ऐसा है पूरन का IPL करियर
पूरन ने अपना पहला मुकाबला IPL 2019 में खेला था। उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 99 मुकाबले खेले हैं। इसकी 96 पारियों में 32.07 की औसत और 164.84 की स्ट्राइक रेट से 2,438 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 15 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 87* रन रहा है। पूरन LSG के अलावा सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए भी IPL में खेल चुके हैं।