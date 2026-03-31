IPL 2026: DC के खिलाफ मैच में बड़ा खतरा बन सकते हैं निकोलस पूरन, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 5वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से होगा। इस मुकाबले में DC के गेंदबाज निकोलस पूरन को जल्द से जल्द आउट करना चाहेंगे। ये खिलाड़ी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है और अकेले अपने दम पर मैच पलट सकता है। IPL 2025 में उनके बल्ले से सबसे ज्यादा 40 छक्के निकले थे। उनके आंकड़े DC के खिलाफ शानदार रहे हैं। आइए उसपर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े DC के खिलाफ खूब चलता है पूरन का बल्ला पूरन ने DC के खिलाफ पहला मुकाबला साल 2020 में खेला था। उन्होंने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 33.88 की औसत से 305 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 194.26 की रही है। पूरन के बल्ले से 4 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 75 रन रहा है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 25 चौके और 23 छक्के लगाए हैं।

करियर ऐसा रहा है पूरन का IPL करियर पूरन ने अपना पहला मुकाबला IPL 2019 में खेला था। उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 90 मुकाबले खेले हैं। इसकी 87 पारियों में 34.22 की औसत और 168.97 की स्ट्राइक रेट से 2,293 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 14 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 87* रन रहा है। पूरन LSG के अलावा सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए भी IPL में खेल चुके हैं।

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