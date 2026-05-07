IPL 2026: LSG-RCB मैच में हुई निकोलस पूरन और क्रुणाल पांड्या की भिड़ंत, देखें वीडियो

मामला

क्या है पूरा मामला?

क्रुणाल 10वां ओवर कर रहे थे। उन्होंने पूरन को बाउंसर डाली थी। इसके बाद जब ओवर खत्म हुआ तो क्रुणाल और पूरन के बीच कहासुनी हुई। दोनों एक-दूसरे के काफी करीब आ गए थे। पहले पूरन ने कुछ कहा, इसके बाद क्रुणाल उनके पास जाकर कुछ बोलते नजर आए। बता दें कि ये दोनों खिलाड़ी अच्छे दोस्त हैं और LSG में एक साथ खेल चुके हैं। मैच में पूरन 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि क्रुणाल ने एक विकेट चटकाया।