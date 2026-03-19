नाथन एलिस चोटिल हो गए हैं (फाइल तस्वीर)

IPL 2026: चेन्नई सुपरकिंग्स को लगा बड़ा झटका, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए नाथन एलिस

लेखन आदर्श कुमार 05:50 pm Mar 19, 202605:50 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के आगाज से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को बड़ा झटका लगा है। प्रमुख तेज गेंदबाज नाथन एलिस चोटिल होने के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। 31 साल का यह गेंदबाज हैमस्ट्रिंग से परेशान है और वह तय समय तक टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। CSK अपना पहला मुकाबला 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेलेगी। एलिस टी-20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की ओर से खेले थे।