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IPL 2026: चेन्नई सुपरकिंग्स को लगा बड़ा झटका, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए नाथन एलिस 
नाथन एलिस चोटिल हो गए हैं (फाइल तस्वीर)

IPL 2026: चेन्नई सुपरकिंग्स को लगा बड़ा झटका, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए नाथन एलिस 

लेखन आदर्श कुमार
Mar 19, 2026
05:50 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के आगाज से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को बड़ा झटका लगा है। प्रमुख तेज गेंदबाज नाथन एलिस चोटिल होने के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। 31 साल का यह गेंदबाज हैमस्ट्रिंग से परेशान है और वह तय समय तक टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। CSK अपना पहला मुकाबला 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेलेगी। एलिस टी-20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की ओर से खेले थे।

बयान

CSK ने क्या कहा? 

CSK के CEO के.एस. विश्वनाथन ने स्पोर्टस्टार से इस पूरे मामले पर कहा, "यह हमारे लिए बड़ा झटका है। एलिस खासकर डेथ ओवरों में बेहद अहम गेंदबाज हैं। हम उनके विकल्पों पर नजर रख रहे हैं।" एलिस IPL 2025 में भी CSK की टीम का हिस्सा थे। उन्हें सिर्फ 1 मैच खेलने का मौका मिला था, जहां उन्होंने 1/38 के आंकड़े दर्ज किए थे। टी-20 प्रारूप में वह इस समय कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं।

करियर

ऐसा रहा है एलिस का IPL करियर 

एलिस ने पहला IPL मुकाबला साल 2021 में PBKS के लिए खेला था। वह 2024 के संस्करण तक PBKS की टीम का हिस्सा रहे थे। इसके बाद वह CSK की टीम में गए। एलिस ने 17 मुकाबले खेले हैं और इसकी 17 पारियों में 28.73 की औसत से 19 विकेट लिए हैं। उन्होंने 8.66 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है। एलिस ने एक बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/30 का रहा है।

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टीम

ऐसा है CSK का पूरा दल 

बल्लेबाज: रुतुराज गायकवाड़, डेवाल्ड ब्रेविस, महेंद्र सिंह धोनी, उर्विल पटेल, संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान और कार्तिक शर्मा। ऑलराउंडर: शिवम दुबे, रामकृष्ण घोष, जेमी ओवरटन, अमन खान और प्रशांत वीर। गेंदबाज: श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, नूर अहमद, अकील होसैन, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैकरी फॉल्क्स और अंशुल कम्बोज। CSK ने कार्तिक और प्रशांत जैसे युवा खिलाड़ियों को 14.20 करोड़ रुपये में टीम का हिस्सा बनाया था।

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