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IPL 2026: नांद्रे बर्गर ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'
RR के नांद्रे बर्गर ने CSK के खिलाफ 2 अहम विकेट चटकाए (तस्वीर: एक्स@IPL)

IPL 2026: नांद्रे बर्गर ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

लेखन भारत शर्मा
Mar 30, 2026
11:15 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 8 विकेट से हराकर अपने अभियन का विजयी आगाज किया। इस मुकाबले में RR के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। इसके चलते CSK को शुरुआत झटके लगे और फिर पूरी टीम महज 127 रन पर ढेर हो गई। बर्गर को इस प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार से नवाजा गया।

गेंदबाजी

कैसी रही बर्गर की गेंदबाजी?

बर्गर ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी CSK को शुरुआत झटके देते हुए उसकी शुरुआत खराब कर दी। उन्होंने पारी के दूसरे और अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन (6) को बोल्ड आउट कर CSK को पहला झटका दिया। इसके बाद उन्होंने पारी के चौथे ओवर की पहली गेंद पर आयुष म्हात्रे (0) को पवेलियन लौटा दिया। उन्होंने 4 ओवर में 26 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।

करियर

कैसा रहा है बर्गर का IPL करियर?

बर्गर ने साल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 7 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 19 की औसत और 8.14 की इकॉनमी से 9 विकेट अपने नाम किए हैं। यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इसी तरह वह 89 टी-20 मैचों में 24.26 की औसत और 7.86 की इकॉनमी से 99 विकेट चटका चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/10 विकेट का रहा है।

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