RR के नांद्रे बर्गर ने CSK के खिलाफ 2 अहम विकेट चटकाए (तस्वीर: एक्स@IPL)

IPL 2026: नांद्रे बर्गर ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

लेखन भारत शर्मा 11:15 pm Mar 30, 202611:15 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 8 विकेट से हराकर अपने अभियन का विजयी आगाज किया। इस मुकाबले में RR के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। इसके चलते CSK को शुरुआत झटके लगे और फिर पूरी टीम महज 127 रन पर ढेर हो गई। बर्गर को इस प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार से नवाजा गया।