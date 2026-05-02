IPL 2026: नमन धीर ने CSK के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक जड़ा, जानिए उनके आंकडे़
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 44वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के बल्लेबाज नमन धीर ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी (57) खेली। ये उनके IPL करियर का तीसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 34 गेंदों में पूरा किया। इस संस्करण नमन के बल्ले से निकला यह दूसरा पचासा है। उनके अलावा MI का कोई अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही नमन की पारी और साझेदारी
नमन ने 37 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 154.05 की रही। इस खिलाड़ी ने रयान रिकेल्टन के साथ मिलकर 32 गेंदों में 58 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद सूर्यकुमार यादव के साथ सिर्फ 24 गेंदों में 40 रन जोड़ दिए। हार्दिक पांड्या के साथ इस खिलाड़ी ने 24 गेंदों में 25 रन की साझेदारी की। रिकेल्टन ने 37 रन की पारी खेली।
करियर
नमन के IPL करियर पर एक नजर
नमन ने अपने IPL करियर का पहला मुकाबला साल 2024 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 32 मैच खेले हैं और इसकी 28 पारियों में 7 बार नाबाद रहते हुए 625 रन बनाए हैं। इस खिलाड़ी ने 29.76 की औसत से बल्लेबाजी की है। उनकी स्ट्राइक रेट 167.11 की रही है। नमन ने 3 अर्धशतक जड़े हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 62* रन रहा है। उनके बल्ले से अब तक 58 चौके और 20 छक्के निकले हैं।