IPL 2026: क्या है मुंबई इंडियंस की मजबूती और कमजोरी? जानिए मजबूत प्लेइंग इलेवन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है, जिसमें मुंबई इंडियंस (MI) अपना पहला मुकाबला 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ खेलेगी। लीग इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक MI आखिरी बार साल 2020 में चैंपियन बनी थी। हार्दिक पांड्या एक बार फिर कप्तान के तौर पर नजर आएंगे। ऐसे में आइए इस बीच MI की कमजोरी, ताकत और मजबूत प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करते हैं।

टीम ये है MI की पूरी टीम बल्लेबाज- सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा। विकेटकीपर- रियान रिकेल्टन, रॉबिन मिंज और क्विंटन डिकॉक। ऑलराउंडर- शेरफेन रदरफोर्ड, हार्दिक पांड्या (कप्तान), राज बावा, विल जैक्स, मयंक रावत, कॉर्बिन बॉश, मिचेल सैंटनर, शार्दुल ठाकुर, दानिश मलेवार और अथर्व अंकोलेकर। गेंदबाज- ट्रेंट बोल्ट, अश्वनी कुमार, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, मयंक मारकंडे, अल्लाह गजनफर, रघू शर्मा और मोहम्मद इजहार। IPL 2026 की नीलामी में MI 2.75 करोड़ रुपये के साथ उतरी थी। उन्होंने 1 करोड़ रुपये डिकॉक पर खर्च किए।

ताकत ये है मुंबई इंडियंस की ताकत IPL 2026 में MI का बल्लेबाजी क्रम काफी मजबूत लग रहा है। टीम में रोहित के अलावा तिलक, हार्दिक और सूर्यकुमार जैसे बड़े भारतीय नाम मौजूद हैं। विदेशी बल्लेबाजों में रदरफोर्ड और जैक्स जैसे खिलाड़ी हैं। हाल के दिनों इस प्रारूप में इनका प्रदर्शन कमाल का रहा है। MI के पास ऑलराउंडर खिलाड़ियों की फौज है। टीम की गेंदबाजी भी बेहतर नजर आ रही है। बुमराह, बोल्ट और चाहर किसी भी बल्लेबाजी क्रम को आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं।

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कमजोरी ये है MI की कमजोरी MI की टीम कागज पर भले ही मजबूत दिख रही हो, लेकिन कुछ कमजोरियां साफ नजर आती हैं। स्पिन गेंदबाजी में गहराई की कमी टीम को मुश्किल में डाल सकती है, खासकर धीमी पिचों पर। वहीं, पिछले संस्करण मध्यक्रम की निरंतरता भी सवालों के घेरे में है। अगर शीर्ष क्रम जल्दी आउट हुआ तो दबाव बढ़ सकता है। तेज गेंदबाजों पर ज्यादा निर्भरता भी जोखिम है, क्योंकि इनके फ्लॉप होने पर विकल्प सीमित नजर आते हैं।

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