IPL 2026: मिचेल स्टार्क की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी फिर टली

चोट

चोट से जुड़ा अपडेट

स्टार्क लगातार टीम मैनेजमेंट के संपर्क में हैं और जल्द से जल्द जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा था कि वह फिलहाल कंधे और कोहनी की चोट से उबरने की प्रक्रिया में हैं, जिसकी गंभीरता उन्हें ऑस्ट्रेलियाई सीजन के दौरान पूरी तरह पता नहीं थी। स्टार्क ने अपनी चोट के समय को लेकर खेद जताया, जिससे टीम को परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि वह शुरुआती मैचों में उपलब्ध न होने के लिए टीम और फैंस से माफी मांगते हैं।