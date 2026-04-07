IPL 2026: मिचेल स्टार्क की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी फिर टली
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क अभी तक दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कैंप से नहीं जुड़े हैं। 36 वर्षीय खिलाड़ी अपने देश में कंधे और कोहनी की चोट से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह 20 अप्रैल तक टीम से नहीं जुड़ पाएंगे। इस दौरान दिल्ली को गुजरात टाइटंस (8 अप्रैल), चेन्नई सुपर किंग्स (11 अप्रैल) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (18 अप्रैल) के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं।
चोट
चोट से जुड़ा अपडेट
स्टार्क लगातार टीम मैनेजमेंट के संपर्क में हैं और जल्द से जल्द जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा था कि वह फिलहाल कंधे और कोहनी की चोट से उबरने की प्रक्रिया में हैं, जिसकी गंभीरता उन्हें ऑस्ट्रेलियाई सीजन के दौरान पूरी तरह पता नहीं थी। स्टार्क ने अपनी चोट के समय को लेकर खेद जताया, जिससे टीम को परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि वह शुरुआती मैचों में उपलब्ध न होने के लिए टीम और फैंस से माफी मांगते हैं।
टीम
अब तक कैसा रहा है DC का प्रदर्शन?
स्टार्क की गैरमौजूदगी के बावजूद अक्षर पटेल की कप्तानी वाली DC ने अब तक अपने दोनों मैच जीत लिए हैं। टीम की गेंदबाजी शानदार रही है, जिसमें मुकेश कुमार ने शुरुआती विकेट दिलाए, जबकि लुंगी एनगिडी और टी नटराजन ने अहम ओवरों में अच्छा प्रदर्शन किया। स्पिन विभाग में अक्षर, कुलदीप यादव और विप्रज निगम ने मिडिल ओवर्स में नियंत्रण बनाए रखा है।